Тенісистка Ястремська вперше в кар'єрі пробилася в півфінал турніру "Прем'єр"

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 28447 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 29054 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 31160 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 236246 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 161836 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 136998 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 139389 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 151318 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 149207 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 234220 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
54%
Популярнi новини

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 31053 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 39608 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 18720 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 35525 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 35489 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 28456 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 236255 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 196535 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 314219 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 334450 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 36514 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 19683 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 64001 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 46332 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 60237 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Тенісистка Ястремська вперше в кар'єрі пробилася в півфінал турніру "Прем'єр"

Київ • УНН

 • 11314 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Друга ракетка України Даяна Ястремська продовжила переможну ходу в рамках турніру категорії "Прем'єр" в Аделаїді, повідомляє УНН з посиланням на WTA і ФТУ.

Тенісистка Ястремська вперше в кар'єрі пробилася в півфінал турніру "Прем'єр"

У боротьбі за півфінал Аделаїди Ястремська зійшлася з потенційною суперницею у Кубку Федерації (хоча та поки що відсутня у заявці) 23-річною хорваткою Донною Векіч.

Для виходу у наступне коло одеситці вистачило двох сетів. 6:4, 6:3 — перемога над 20-ю ракеткою світу.

До цього часу Даяна двічі зустрічалася з Донною й обидва рази перемагала суперницю: у 2017 році та у 2019-му.

Таким чином, після перемоги над вдома тенісистками з топ-20, Ястремська вперше у кар’єрі виступить 1/2 фіналу турніру серії “Прем’єр”.

Додамо, що за право зіграти в фінал змагань одеситка позмагається із6-ю сіяною, 12 ракеткою світу білорускою Аріною Соболенко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$63.72
Bitcoin
$82,378.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,246.75
Ethereum
$1,560.86