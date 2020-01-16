Тенісистка Ястремська вперше в кар'єрі пробилася в півфінал турніру "Прем'єр"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Друга ракетка України Даяна Ястремська продовжила переможну ходу в рамках турніру категорії "Прем'єр" в Аделаїді, повідомляє УНН з посиланням на WTA і ФТУ.
У боротьбі за півфінал Аделаїди Ястремська зійшлася з потенційною суперницею у Кубку Федерації (хоча та поки що відсутня у заявці) 23-річною хорваткою Донною Векіч.
Для виходу у наступне коло одеситці вистачило двох сетів. 6:4, 6:3 — перемога над 20-ю ракеткою світу.
До цього часу Даяна двічі зустрічалася з Донною й обидва рази перемагала суперницю: у 2017 році та у 2019-му.
Таким чином, після перемоги над вдома тенісистками з топ-20, Ястремська вперше у кар’єрі виступить 1/2 фіналу турніру серії “Прем’єр”.
Додамо, що за право зіграти в фінал змагань одеситка позмагається із6-ю сіяною, 12 ракеткою світу білорускою Аріною Соболенко.