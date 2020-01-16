Теннисистка Ястремская впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира "Премьер"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская продолжила победное шествие в рамках турнира категории "Премьер" в Аделаиде, сообщает УНН со ссылкой на WTA и ФТУ.
В борьбе за полуфинал Аделаиды Ястремская сошлась с потенциальной соперницей в Кубке Федерации (хотя и пока отсутствует в заявке) 23-летней хорваткой Векич.
Для выхода в следующий круг одесситке хватило двух сетов. 6:4, 6:3 — победа над 20-й ракеткой мира.
К этому времени Даяна дважды встречалась с Донной и оба раза побеждала соперницу: в 2017 году и в 2019-м.
Таким образом, после победы над дома теннисистками из топ-20, Ястремская впервые в карьере выступит 1/2 финала турнира серии “Премьер”.
Добавим, что за право сыграть в финал соревнований одесситка поборется из6-й сеяной, 12 ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.