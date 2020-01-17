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Ястремская впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA "Премьер"

Киев • УНН

 • 9653 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Аделаиде (Австралия) состоялись полуфинальные схватки теннисного женского турнира категории "Премьер", сообщает УНН.

Ястремская впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA "Премьер"

Свой первый полуфинал в этом году Даяна Ястремская провела против 12-й ракетки мира Арины Сабаленка из Беларуси. Одесситка победила в двух сетах - 6:4, 7:6 (7:4).

В активе 19-летней теннисистки 5 эйсов при 6 двойных ошибках за 104 игровые минуты.

В двух предыдущих встречах (в 2017-м и в 2019-м) также выиграла наша соотечественница.

Примечательно, что в финале вторую ракетку Украины ожидает баталия с первым номером мировой генерации австралийки Эшли Барти, которая на пути к финалу обыграла Коллинс - 3:6, 6:1, 7:6 (5).

Украинские Национальные Новости

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