Ястремская впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA "Премьер"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Аделаиде (Австралия) состоялись полуфинальные схватки теннисного женского турнира категории "Премьер", сообщает УНН.
Свой первый полуфинал в этом году Даяна Ястремская провела против 12-й ракетки мира Арины Сабаленка из Беларуси. Одесситка победила в двух сетах - 6:4, 7:6 (7:4).
В активе 19-летней теннисистки 5 эйсов при 6 двойных ошибках за 104 игровые минуты.
В двух предыдущих встречах (в 2017-м и в 2019-м) также выиграла наша соотечественница.
Примечательно, что в финале вторую ракетку Украины ожидает баталия с первым номером мировой генерации австралийки Эшли Барти, которая на пути к финалу обыграла Коллинс - 3:6, 6:1, 7:6 (5).