"Яскраве фаєр-шоу": у Кадіївці загорівся черговий склад окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У тимчасово окупованій Кадіївці на Луганщині загорівся черговий склад російських окупантів. Відповідні повідомлення розмістили у Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ та голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"Як повідомляють колеги з телеграм-каналу Северодонецк | Донбасс, у Кадіївці палає черговий склад із боєприпасами окупантів", - зазначив Гайдай.
"У підсумку яскраве фаєр шоу, "веселі і радісні" крики орків, "жвава метушня і галас" за маршрутом "склади із селітрою і гуманітаркою" - лікарня/морг", - вказали у СтратКомі ЗСУ.
Доповнення
На центральній вулиці Сєвєродонецька "несподівано" підірвалося авто з окупантами, є загиблі та поранені.