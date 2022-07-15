"Яскраве фаєр-шоу": у Кадіївці загорівся черговий склад окупантів

Деталі

"Як повідомляють колеги з телеграм-каналу Северодонецк | Донбасс, у Кадіївці палає черговий склад із боєприпасами окупантів", - зазначив Гайдай.

"У підсумку яскраве фаєр шоу, "веселі і радісні" крики орків, "жвава метушня і галас" за маршрутом "склади із селітрою і гуманітаркою" - лікарня/морг", - вказали у СтратКомі ЗСУ.

Доповнення

На центральній вулиці Сєвєродонецька "несподівано" підірвалося авто з окупантами, є загиблі та поранені.