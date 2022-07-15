"Яркое файер-шоу": в Кадиевке загорелся очередной склад оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Во временно оккупированной Кадиевке в Луганской области загорелся очередной склад российских оккупантов. Соответствующие сообщения разместили в Telegram Управление стратегических коммуникаций ВСУ и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
Детали
"Как сообщают коллеги из телеграм-канала Северодонецк | Донбасс, в Кадиевке пылает очередной склад с боеприпасами оккупантов", - отметил Гайдай.
"В итоге яркое файер шоу, "веселые и радостные" крики орков, "оживленная суета и шум" по маршруту "склады с селитрой и гуманитаркой" - больница/морг", - указали в СтратКоме ВСУ.
Дополнение
На центральной улице Северодонецка "неожиданно" взорвалось авто с оккупантами, есть погибшие и раненые.