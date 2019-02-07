Ярмоленко пропустить завершення сезону АПЛ

За словами чилійського фахівця, Андрій Ярмоленко в цьому сезоні на поле вже не вийде.

"Не тільки Ярмоленко не зіграє в цьому сезоні, але і Карлос Санчес не буде готовий. Також я думаю, що нам не зможе допомогти Уїнстон Рейд. Що стосується Джека Вілшера, то у мене є деякі сумніви, що він встигне відновитися після травми", - заявив Пеллегріні.

Сам українець розповів про важкість перебування поза грою.

"Звичайно, жити без футболу - це нелегко, адже я люблю це. Але прикра травма сталася, тому я повинен зосередитися на своєму відновленні. Звичайно, всі допомагають мені: моя сім'я, мої товариші по команді, а також персонал, адже тут, в "Вест Хемі", ми одна велика сім'я, і це мені дійсно допомагає", - підкреслив лідер української збірної.

Варто відзначити, що Ярмоленко отримав травму ахілла, а потім переніс операцію ще в жовтні місяці.