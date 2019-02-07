Ярмоленко пропустит завершение сезона АПЛ

По словам чилийского специалиста, Андрей Ярмоленко в этом сезоне на поле уже не выйдет.

"Не только Ярмоленко не сыграет в этом сезоне, но и Карлос Санчес не будет готов. Также я думаю, что нам не сможет помочь Уинстон Рейд. Что касается Джека Уилшера, то у меня есть некоторые сомнения, что он успеет восстановиться после травмы", - заявил Пеллегрини.

Сам украинец рассказал о тяжести пребывания вне игры.

"Конечно, жить без футбола - это нелегко, ведь я люблю это. Но досадная травма произошла, поэтому я должен сосредоточиться на своем восстановлении. Конечно, все помогают мне: моя семья, мои товарищи по команде, а также персонал, ведь здесь, в "Вест Хэме", мы одна большая семья, и это мне действительно помогает", - подчеркнул лидер украинской сборной.

Стоит отметить, что Ярмоленко получил травму ахилла, а затем перенес операцию еще в октябре.