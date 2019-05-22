Ярими зерновими засіяно вже 93% площ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Ярі зернові та зернобобові цього року вже посіяні на площі 6,7 млн га, що становить 93% від прогнозу, передає УНН з посиланням на дані Мінагрополітики.
Станом на 22 травня українські аграрії провели сівбу ярих зернових та зернобобових культур (з кукурудзою) на площі 6,7 млн га або 93% до прогнозу.
З них посіяно:
• ранніх ярих зернових – на площі 2,1 млн га або 97%;
• кукурудзи на зерно – на площі 4,4 млн га або 95%;
• гречки – на площі 28 тис. га або 29%;
• проса – на площі 43 тис. га або 75%.
Окрім того, продовжується сівба технічних культур. Так, цукрових буряків посіяно на площі 220 тис га, що становить 90% до прогнозу, соняшнику - на площі 5,3 млн га або 93%, сої – на площі 1,3 млн га або 71%.
Як повідомляв УНН, українських фермерів залишили без дотацій.