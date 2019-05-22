Яровыми зерновыми засеяно уже 93% площадей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Яровые зерновые и зернобобовые в этом году уже посеяны на площади 6,7 млн га, что составляет 93% от прогноза, передает УНН со ссылкой на данные Минагрополитики.
По состоянию на 22 мая украинские аграрии провели сев яровых зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) на площади 6,7 млн га или 93% к прогнозу.
Из них посеяно:
• ранних яровых зерновых - на площади 2,1 млн га или 97%;
• кукурузы на зерно - на площади 4,4 млн га или 95%;
• гречихи - на площади 28 тыс. га или 29%;
• проса - на площади 43 тыс. га или 75%.
Кроме того, продолжается сев технических культур. Так, сахарной свеклы посеяно на площади 220 тыс. га, что составляет 90% к прогнозу, подсолнечника - на площади 5,3 млнга или 93%, сои - на площади 1,3 млн га или 71%.
Как сообщал УНН, украинских фермеров оставили без дотаций.