Японська місячна місія SLIM завершилася після рекордного терміну роботи
Київ • УНН
Японська місія SLIM на Місяці завершилася після року в космосі та 8 місяців на поверхні. Апарат встановив рекорд точності посадки та тривалості роботи, переживши три місячні ночі.
Місячна місія SLIM Японської агенції аерокосмічних досліджень (JAXA) завершила свою роботу після року в космосі та восьми місяців після успішної посадки на Місяць, повідомляє Universe Space Tech, передає УНН.
Деталі
Це найдовший період роботи серед подібних місій.
Проблеми зі зв'язком і завершення місії
Японія завершила місію SLIM через втрату зв'язку з апаратом. JAXA намагалася відновити зв'язок зі SLIM з квітня, сподіваючись на його повторний запуск, але спроби виявилися безуспішними. Останнє повідомлення від SLIM було отримане 28 квітня, після чого зв'язок остаточно втратили. 23 серпня JAXA офіційно оголосила про завершення операцій із SLIM.
Неочікувана витривалість апарата
SLIM, розрахований на роботу протягом одного місячного дня, показав вражаючу витривалість, переживши три холодні місячні ночі. Апарат вагою 200 кг працював і передавав дані до квітня, проте з травня до липня зв'язок відновити не вдалося. Незважаючи на обмеження, пов'язані з нахиленою посадкою, місія тривала значно довше, ніж очікувалося.
Історичні досягнення та рекорди місії
SLIM наблизився до Місяця 20 січня 2024 року, зробивши Японію п'ятою країною, яка успішно здійснила м'яку посадку на Місяці. Посадка відбулася з похибкою близько 10 метрів від цільового пункту, що встановило новий світовий рекорд. Апарат також провів спектральні зйомки за допомогою багатосмугової камери та зумів пережити кілька місячних ночей.
Технології для майбутніх місій
Після втрати зв'язку NASA випробувало лазерний ретрорефлектор для визначення місцезнаходження SLIM, що стане корисним для майбутніх місій. JAXA висловила подяку всім, хто брав участь у проєкті, відзначивши, що місія перевершила всі споконвічні очікування, незважаючи на технічні труднощі.
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