Японская лунная миссия SLIM завершилась после рекордного срока работы

Лунная миссия SLIM Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) завершила свою работу после года в космосе и восьми месяцев после успешной посадки на Луну, сообщает Universe Space Tech, передает УНН.

Детали

Это самый длинный период работы среди подобных миссий.

Проблемы со связью и завершение миссии

Япония завершила миссию SLIM из-за потери связи с аппаратом. JAXA пыталась восстановить связь со SLIM с апреля, надеясь на его повторный запуск, но попытки оказались безуспешными. Последнее сообщение от SLIM было получено 28 апреля, после чего связь окончательно потеряли. 23 августа JAXA официально объявила о завершении операций с SLIM.

Неожиданная выносливость аппарата

SLIM, рассчитанный на работу в течение одного лунного дня, показал впечатляющую выносливость, пережив три холодные лунные ночи. Аппарат весом 200 кг работал и передавал данные до апреля, однако с мая по июль связь восстановить не удалось. Несмотря на ограничения, связанные с наклонной посадкой, миссия продлилась значительно дольше, чем ожидалось.

Исторические достижения и рекорды миссии

SLIM приблизился к Луне 20 января 2024 года, сделав Японию пятой страной, которая успешно совершила мягкую посадку на Луне. Посадка состоялась с погрешностью около 10 метров от целевого пункта, что установило новый мировой рекорд. Аппарат также провел спектральные съемки с помощью многополосной камеры и сумел пережить несколько лунных ночей.

Технологии для будущих миссий

После потери связи NASA испытало лазерный ретрорефлектор для определения местонахождения SLIM, что станет полезным для будущих миссий. JAXA выразила благодарность всем, кто участвовал в проекте, отметив, что миссия превзошла все изначальные ожидания, несмотря на технические трудности.

Перший приватний вихід у відкритий космос: SpaceX відтермінував запуск Polaris Dawn через витік гелію