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Японія запровадила нові санкції проти рф

Японія запровадила нові санкції проти рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Японія запровадить додаткові санкції проти росії на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну. До списку потрапили 17 фізичних та 78 юридичних осіб, проти яких застосують обмеження, інформує УНН з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Японії.

Деталі

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно у п'ятницю заявив журналістам, що нові обмеження проти країни-агресора запровадять після того, як країни "Групи Семи" (G7) на саміті минулого тижня погодилися посилити заходи покарання москви за вторгнення в Україну. Він також засудив дії росії щодо розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі.

"Як єдина країна, яка постраждала від атомних бомбардувань під час війни, Японія ніколи не погоджується на ядерну загрозу Росії, не кажучи вже про її використання", - сказав він.

Згідно із заявою МЗС Японії, країна запровадить санкції проти 17 фізичних та 78 юридичних осіб, серед яких військові рф, а також осіб, безпосередньо причетних до окупації Криму та м. Севастополя, сходу України. Обмеження стосуватимуться й 7 осіб зі східних і південних регіонів України, які вважаються "безпосередньо причетними до передбачуваної "інкорпорації" Росією".

Крім цього, Токіо введе заборону на експорт до 80 окремих суб’єктів, у тому числі проти російських організацій - військових дослідницьких лабораторій. Заборонено також здійснювати експорт до росії товарів, які можуть сприяти збільшенню промислового потенціалу росії. Додатково вводять заборону на надання архітектурних та інженерних послуг росії, повідомляє МЗС.

Нагадаємо

За даними Reuters, Об'єднані Арабські Емірати стали ключовим торговим центром для російського золота. Західні санкції перерізали традиційніші експортні маршрути росії.

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