Япония ввела новые санкции против рф

Детали

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в пятницу заявил журналистам, что новые ограничения против страны-агрессора введут после того, как страны "Группы Семи" (G7) на саммите на прошлой неделе согласились усилить меры наказания москвы за вторжение в Украину. Он также осудил действия россии по размещению тактического ядерного оружия в беларуси.

"Как единственная страна, пострадавшая от атомных бомбардировок во время войны, Япония никогда не согласится на ядерную угрозу россии, не говоря уже о ее использовании", - сказал он.

Согласно заявлению МИД Японии, страна введет санкции против 17 физических и 78 юридических лиц, среди которых военные рф, а также лиц, непосредственно причастных к оккупации Крыма и г. Севастополя, востока Украины. Ограничения будут касаться и 7 человек из восточных и южных регионов Украины, которые считаются "непосредственно причастными к предполагаемой "инкорпорации" россией".

Кроме этого, Токио введет запрет на экспорт в 80 отдельных субъектов, в том числе против российских организаций - военных исследовательских лабораторий. Запрещено также осуществлять экспорт в россию товаров, которые могут способствовать увеличению промышленного потенциала россии. Дополнительно вводят запрет на предоставление архитектурных и инженерных услуг россии, сообщает МИД.

Напомним

По данным Reuters, Объединенные Арабские Эмираты стали ключевым торговым центром для российского золота. Западные санкции перерезали более традиционные экспортные маршруты россии.