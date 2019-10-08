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Японія висловила протест КНДР після зіткнення кораблів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. МЗС Японії висловило протест Північній Кореї в зв’язку із зіткненням корейської риболовецької шхуни з японським інспекційним судном. Про це заявив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, передає телеканал NHK, пише УНН.

Японія висловила протест КНДР після зіткнення кораблів

Протест північнокорейській стороні був переданий через посольство Японії в Пекіні. “Операції у виключній економічній зоні не тільки незаконні, але і перешкоджають безпечній роботі японських рибалок”, — зазначив японський прем’єр. “Ми продовжимо працювати з Північною Кореєю, щоб запобігти незаконним операціям іноземних суден”, — додав Сіндзо Абе.

Напередодні патрульний корабель управління рибного господарства Японії зіткнувся у виключній економічній зоні країни зі шхуною, що йшла під прапором КНДР. В результаті рибальське судно затонуло і всі члени екіпажу опинилися за бортом. На допомогу 60 рибалкам Японія направила рятувальників. Екіпаж витягли з води і пересадили на інше північнокорейське судно.

Як повідомляв УНН, на початку місяця російські прикордонники обстріляли північнокорейських браконьєрів в Японському морі.

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