Япония выразила протест КНДР после столкновения кораблей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. МИД Японии выразил протест Северной Корее в связи со столкновением корейской рыболовецкой шхуны со японским инспекционным судном. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает телеканал NHK, пишет УНН.
Протест северокорейской стороне был передан через посольство Японии в Пекине. “Операции в исключительной экономической зоне не только незаконны, но и препятствуют безопасной работе японских рыбаков”, — отметил японский премьер. “Мы продолжим работать с Северной Кореей, чтобы предотвратить незаконные операции иностранных судов”, — добавил Синдзо Абэ.
Накануне патрульный корабль управления рыбного хозяйства Японии столкнулся в исключительной экономической зоне страны со шхуной, шедшей под флагом КНДР. В результате рыбацкое судно затонуло и все члены экипажа оказались за бортом. На помощь 60 рыбакам Япония направила спасателей. Экипаж вытащили из воды и пересадили на другое северокорейское судно.
Как сообщал УНН, в начале месяца российские пограничники обстреляли северокорейских браконьеров в Японском море.