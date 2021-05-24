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The Guardian

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Японія пришвидшує вакцинацію проти COVID-19

Київ • УНН

 • 12955 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Японія прискорює програму масової вакцинації в Токіо та Осаці через погіршення ситуації з COVID. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Японія пришвидшує вакцинацію проти COVID-19

Деталі

Японські військові створили центри, що пропонують тисячі уколів щодня, надаючи пріоритет людям похилого віку. Програма вакцинації в країні розпочалася пізно і їй перешкоджав дефіцит поставок препаратів.

Як результат, Японія значно відстає від інших розвинених країн. Повністю вакцинованими є лише близько 1,9% населення.

Ефективна система охорони здоров’я в Японії все більше вражена останнім сплеском коронавірусу, оскільки в деяких лікарнях закінчуються ліжка та вентилятори.

Додатково

Наразі значна частина Японії перебуває у режимі надзвичайного стану, щоб надати регіональній владі більше повноважень щодо здійснення заходів проти пандемії.

У країні зафіксовано понад 700 000 випадків інфекцій та 12 000 смертей від вірусу Covid-19.

Близько 70% японських фірм хочуть, щоб Олімпійські ігри в Токіо були або скасовані, або відкладені, як показало опитування, яке підкреслює побоювання, що Ігри збільшать кількість випадків зараження коронавірусом у той час, коли медична система Японії перебуває у важкому стані. Одна з провідних медичних організацій підтримала заклики скасувати Олімпійські ігри в Токіо, заявивши, що лікарні вже перевантажені.

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