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Япония ускоряет вакцинацию против COVID-19

Киев • УНН

 • 12955 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Япония ускоряет программу массовой вакцинации в Токио и Осаке из-за ухудшения ситуации с COVID. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Япония ускоряет вакцинацию против COVID-19

Детали

Японские военные создали центры, предлагающие тысячи уколов ежедневно, отдавая приоритет пожилым людям. Программа вакцинации в стране началась поздно и ей препятствовал дефицит поставок препаратов.

Как результат, Япония значительно отстает от других развитых стран. Полностью вакцинированными является лишь около 1,9% населения.

Эффективная система здравоохранения в Японии все больше поражена последним всплеском коронавируса, поскольку в некоторых больницах заканчиваются кровати и вентиляторы.

Дополнительно

Сейчас значительная часть Японии находится в режиме чрезвычайного положения, чтобы предоставить региональным властям больше полномочий по осуществлению мер против пандемии.

В стране зафиксировано более 700 000 случаев инфекций и 12 000 смертей от вируса Covid-19.

Около 70% японских фирм хотят, чтобы Олимпийские игры в Токио были или отменены , или отложены, как показал опрос, которое подчеркивает опасения, что Игры увеличат количество случаев заражения коронавируса в то время, когда медицинская система Японии находится в тяжелом состоянии. Одна из ведущих медицинских организаций поддержала призывы отменить Олимпийские игры в Токио, заявив, что больницы уже перегружены.

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