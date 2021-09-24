Японія пожертвує 30 мільйонів додаткових доз вакцини іншим країнам
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Японія пожертвує 30 мільйонів додаткових доз вакцини проти COVID-19 іншим країнам у рамках міжнародних зусиль щодо забезпечення справедливого доступу до рятувальних доз вакцин. Про це заявив у четвер прем'єр-міністр Йошіхіде Суга, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Обіцянка, зроблена на віртуальному саміті щодо пандемії, яку влаштував президент США Джо Байден, доводить загальні зобов'язання Японії до 60 мільйонів доз.
Японія вже доставила понад 23 мільйони доз вакцини проти коронавірусу PLC компанії AstraZeneca, приблизно половина з яких була направлена безпосередньо до Індонезії, Малайзії, Філіппін, Тайваню, Таїланду та В’єтнаму.
Інша половина була розповсюджена через Фонд COVAX-програму, підтриману ООН, яка надає послуги біднішим країнам, на які Японія також пообіцяла виділити 1 мільярд доларів фінансування.
За даними Міністерства закордонних справ, це робить Японію третім у світі за обсягом постачальників доз станом на вересень, поступаючись США та Китаю та випередивши Індію та Великобританію.
Суга сказав, що Японія допомагає іншим країнам посилити свою реакцію на коронавірус, постачаючи концентратори кисню та апарати штучної вентиляції легенів, і "продовжить надавати таку допомогу".
Нагадаємо
Байден обіцяє пожертвувати ще 500 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 країнам з низьким рівнем доходів. Італія також пожертвує 45 мільйонів вакцин країнам, які цього потребують.