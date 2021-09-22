Байден обіцяє пожертвувати ще 500 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 країнам з низьким рівнем доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У середу президент США Джо Байден виступить із заявою про стримування пандемії COVID-19 і оголосить про зобов'язання США купити ще 500 мільйонів доз вакцини для передачі її іншим країнам. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Байден сподівається показати іншим країнам приклад того, як США пожертвували в різні частини світу більш ніж 1,1 мільярда доз вакцини проти COVID-19.
Вакцини від Pfizer Inc і BioNTech SE будуть відправлені в країни з низьким і середнім рівнем доходу, починаючи з січня.
"Це величезна зобов'язання США. Фактично, на кожен укол, який ми зробили в цій країні на сьогоднішній день, ми тепер жертвуємо три уколи іншим країнам", - сказав чиновник Держдепу журналістам.
Уряд США заплатить близько 7 доларів за кожну дозу вакцини, що в загальному становитиме суму в 3,5 мільярдів доларів за 500 млн доз.
Згідно із заявою компаній Pfizer і BioNtech, поставки перших 500 мільйонів доз почалися в серпні, а загальний мільярд доз, як очікується, буде доставлений до кінця вересня 2022 року в 92 країни з низьким і середнім рівнем доходів і 55 держав-членів Африканського союзу.
Доповнення
У червні адміністрація Байдена пожертвувала 500 мільйонів доз вакцини різним країнам.
Сполучені Штати зазнали критики за планування повторних щеплень (бустерної дози) повністю вакцинованих американців, в той час як мільйони людей в усьому світі до сих пір не мають доступу до життєво важливих вакцин.
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш виголосив у вівторок "догану" світовим лідерам за несправедливе поширення вакцин проти COVID-19, назвавши це "непристойністю" і поставивши світу "п'ятірку" з етики.
Адміністрація Байдена планує повністю вакцинувати 70% населення США до кінця цього року.