Байден обещает пожертвовать еще 500 млн доз вакцины против COVID-19 странам с низким уровнем доходов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В среду президент США Джо Байден выступит с заявлением о сдерживании пандемии COVID-19 и объявит об обязательствах США купить еще 500 млн доз вакцины для передачи ее другим странам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Байден надеется показать другим странам пример того, как США пожертвовали в различные части мира более 1,1 миллиарда доз вакцины против COVID-19.
Вакцины от Pfizer Inc и BioNTech SE будут отправлены в страны с низким и средним уровнем дохода, начиная с января.
"Это огромные обязательства США. Фактически, на каждый укол, который мы сделали в этой стране на сегодняшний день, мы теперь жертвуем три укола другим странам", - сказал чиновник Госдепа журналистам.
Правительство США заплатит около 7 долларов за каждую дозу вакцины, что в общем составит сумму в 3,5 миллиардов долларов за 500 млн доз.
Согласно заявлению компаний Pfizer и BioNtech, поставки первых 500 млн доз начались в августе, а общий миллиард доз, как ожидается, будет доставлен до конца сентября 2022 года в 92 страны с низким и средним уровнем доходов и 55 государств-членов Африканского союза .
Дополнение
В июне администрация Байдена пожертвовала 500 мдн доз вакцины разным странам.
Соединенные Штаты подверглись критике за планирование повторных прививок (бустерной дозы) полностью вакцинированных американцев, в то время как миллионы людей во всем мире до сих пор не имеют доступа к жизненно важным вакцинам.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш вынес во вторник "выговор" мировым лидерам за несправедливое распространение вакцин против COVID-19, назвав это "непристойностью" и поставив мира "пятерку" по этике.
Администрация Байдена планирует полностью вакцинировать 70% населения США до конца этого года.