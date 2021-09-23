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Італія пожертвує 45 мільйонів вакцин країнам, які цього потребують

Італія пожертвує 45 мільйонів вакцин країнам, які цього потребують

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Італія планує надати іншим країнам 45 мільйонів доз вакцин проти COVID -19 до кінця року, що втричі перевищує первісну обіцянку, заявив у четвер прем'єр-міністр Маріо Драгі. Про це інформує пресслужба УНН з посиланняс на Reuters.

Деталі

Драгі сказав, що його уряд раніше обіцяв пожертвувати 15 мільйонів доз вакцини до кінця року.

“Майже половина з них уже доставлена, і сьогодні я радий оголосити, що ми втричі збільшимо наші зусилля. До кінця року ми пожертвуємо ще 30 мільйонів додаткових доз, щоб досягти 45 мільйонів”, — сказав він.

Доповнення

Лідери країн, що розвиваються, попередили Генеральну Асамблею ООН цього тижня, що накопичення вакцини від COVID-19 у багатих країнах означає, що нові варіанти коронавірусу можуть з’явитися у міру зростання кількості випадків зараження.

Прагнучи допомогти вирішити цю проблему, президент США Джо Байден пообіцяв у середу придбати ще 500 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 для пожертвування іншим країнам, що дозволить загальним пожертвам США перевищити 1,1 мільярда доз.

Лідер КНР Сі Цзіньпін у промові перед ООН у вівторок повторив мету Китаю надати світу 2 млрд доз вакцини проти COVID-19 до кінця року.

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