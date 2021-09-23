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Италия пожертвует 45 млн вакцин странам, нуждающимся в этом

Италия пожертвует 45 млн вакцин странам, нуждающимся в этом

Киев  •  УНН

 • 19718 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Италия планирует предоставить другим странам 45 млн доз вакцин против COVID-19 до конца года, что в три раза превышает первоначальную обещание, заявил в четверг премьер-министр Марио Драги. Об этом сообщает пресс служба УНН со посиланняс на Reuters.

Детали

Драги сказал, что его правительство ранее обещал пожертвовать 15 млн доз вакцины до конца года.

“Почти половина из них уже доставлена, и сегодня я рад объявить, что мы в три раза увеличим наши усилия. До конца года мы пожертвуем еще 30 млн дополнительных доз, чтобы достичь 45 млн”, — сказал он.

Дополнение

Лидеры развивающихся стран, предупредили Генеральную Ассамблею ООН на этой неделе, что накопление вакцины от COVID-19 в богатых странах означает, что новые варианты коронавируса могут появиться по мере роста количества случаев заражения.

Стремясь помочь решить эту проблему, президент США Джо Байден пообещал в среду приобрести еще 500 млн доз вакцины против COVID-19 для пожертвования другим странам, что позволит общим пожертвованиям США превысить 1,1 миллиарда доз.

Лидер КНР Си Цзиньпин в речи перед ООН во вторник повторил цель Китая предоставить мира 2 млрд доз вакцины против COVID-19 до конца года.

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