Япония пожертвует 30 млн дополнительных доз вакцины другим странам
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Япония пожертвует 30 млн дополнительных доз вакцины против COVID-19 другим странам в рамках международных усилий по обеспечению справедливого доступа к спасательных доз вакцин. Об этом заявил в четверг премьер-министр Йошихиде Суга, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Обещание, сделанное на виртуальном саммите по пандемии, которую устроил президент США Джо Байден, доказывает общие обязательства Японии в 60 млн доз.
Япония уже доставила более 23 миллионов доз вакцины против коронавируса PLC компании AstraZeneca, примерно половина из которых была направлена непосредственно в Индонезии, Малайзии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Вьетнама.
Другая половина была распространена через Фонд COVAX-программу, поддержанную ООН, которая предоставляет услуги бедным странам, на которые Япония также пообещала выделить 1 млрд долларов финансирования.
По данным Министерства иностранных дел, это делает Японию третьим в мире по объему поставщиков доз состоянию на сентябрь, уступая США и Китая и опередив Индию и Великобританию.
Суга сказал, что Япония помогает другим странам усилить свою реакцию на коронавирус, поставляя концентраторы кислорода и аппараты искусственной вентиляции легких, и "продолжит оказывать такую помощь".
Напомним
Байден обещает пожертвовать еще 500 млн доз вакцины против COVID-19 странам с низким уровнем доходов. Италия также пожертвует 45000000 вакцин странам, которые в этом нуждаются.