Японія передасть Україні ліки, що можуть бути ефективними при лікуванні COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Уряд Японії передасть Україні в якості партнерської підтримки партію препарату фавіпіравір (“Авіган”). Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
Так, препаратом цікавиться багато країн, адже є інформація про те, що його використання полегшує перебіг захворювання COVID-19. Однак щодо ефективності препарата фавіпіравір (синтетичний противірусний препарат – ред.) у лікуванні коронавірусної інфекції - зараз тривають клінічні дослідження.
“Ми вдячні уряду Японії, що дуже швидко відгукнулись на наше прохання про допомогу і Україна увійшла до переліку країн, які отримають ці ліки”, – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. – Українські дипломати по всьому світу продовжують збирати інформацію про прогресивні практики лікування COVID-19, а команда МЗС у Києві щодня забезпечує необхідну підтримку в залученні та доставці необхідної допомоги в Україну”.
Повідомляється, що партія препарату фавіпіравір буде направлена в Україну через систему ООН. Цієї доставки очікує МОЗ України, яке здійснить подальший розподіл препарату по медичних закладах.
Нагадаємо, що наразі для симптоматичного лікування хворих на COVID-19 використовують "Плаквеніл". У МОЗ запевнили, що перебоїв з ним не буде.