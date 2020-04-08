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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 53176 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 62377 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Япония передаст Украине лекарства, которые могут быть эффективными при лечении COVID-19

Япония передаст Украине лекарства, которые могут быть эффективными при лечении COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17903 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правительство Японии передаст Украине в качестве партнерской поддержки партию препарата фавипиравир ("Авиган"). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Так, препаратом интересуются многие страны, ведь есть информация о том, что его использование облегчает протекание заболевания COVID-19. Однако относительно эффективности препарата фавипиравир (синтетический противовирусный препарат - ред.) в лечении коронавирусной инфекции - сейчас идут клинические исследования.

"Мы благодарны правительству Японии, которые очень быстро откликнулись на нашу просьбу о помощи и Украина вошла в список стран, которые получат эти лекарства", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. - Украинские дипломаты по всему миру продолжают собирать информацию о прогрессивных практиках лечения COVID-19, а команда МИД в Киеве ежедневно обеспечивает необходимую поддержку в привлечении и доставке необходимой помощи в Украину".

Сообщается, что партия препарата фавипиравир будет направлена в Украину через систему ООН. Эту доставку ожидает Минздрав Украины, который осуществит дальнейшее распределение препарата по медицинских учреждениям.

Напомним, что сейчас для симптоматического лечения больных COVID-19 используют "Плаквенил" . В Минздраве заверили, что перебоев с ним не будет.

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