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Японія оголосила надзвичайний стан через поширення COVID-19

Японія оголосила надзвичайний стан через поширення COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Японія на місяць оголосила надзвичайний стан, оскільки в країні спостерігається зростання кількості хворих на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

“Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе офіційно оголосив надзвичайний стан строком на 1 місяць під час засідання робочої групи. Надзвичайний стан триватиме відсьогодні до 6 травня та буде діяти в семи префектурах, уражених вірусами, включаючи Токіо. Абе вчора оголосив, що зробить заяву сьогодні, оскільки у країні спостерігається зростання кількості хворих”, — повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що основна економічна діяльність продовжуватиметься, громадський транспорт працюватиме, а магазини залишаться відкритими. При цьому, людей закликають залишатись вдома і не здійснювати поїздки без потреби.

Нагадаємо, для дослідження коронавірусу в Японії використовуватимуть суперкомп’ютер.

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