Японія оголосила надзвичайний стан через поширення COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Японія на місяць оголосила надзвичайний стан, оскільки в країні спостерігається зростання кількості хворих на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе офіційно оголосив надзвичайний стан строком на 1 місяць під час засідання робочої групи. Надзвичайний стан триватиме відсьогодні до 6 травня та буде діяти в семи префектурах, уражених вірусами, включаючи Токіо. Абе вчора оголосив, що зробить заяву сьогодні, оскільки у країні спостерігається зростання кількості хворих”, — повідомили в ЗМІ.
Зазначається, що основна економічна діяльність продовжуватиметься, громадський транспорт працюватиме, а магазини залишаться відкритими. При цьому, людей закликають залишатись вдома і не здійснювати поїздки без потреби.
Нагадаємо, для дослідження коронавірусу в Японії використовуватимуть суперкомп’ютер.