Япония объявила чрезвычайное положение из-за распространения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Япония в месяц объявили чрезвычайное положение, поскольку в стране наблюдается рост числа больных COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
“Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил чрезвычайное положение сроком на 1 месяц во время заседания рабочей группы. Чрезвычайное положение продлится с сегодняшнего дня до 6 мая и будет действовать в семи префектурах, пораженных вирусами, включая Токио. Абэ вчера объявил, что сделает заявление сегодня, поскольку в стране наблюдается рост количества больных”, — сообщили в СМИ.
Отмечается, что основная экономическая деятельность будет продолжаться, общественный транспорт будет работать, а магазины останутся открытыми. При этом, людей призывают оставаться дома и не совершать поездки без надобности.
Напомним, для исследования коронавируса в Японии будут использовать суперкомпьютер.