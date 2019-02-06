Янукович заявив, що у нього є інформація про замах на Медведчука

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що йому відомо про те, що в Україні силовики готують замахи на деяких політиків, у тому числі на Віктора Медведчука. Про це він заявив на сьогоднішній прес-конференції в Росії, передає кореспондент УНН.