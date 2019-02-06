Янукович заявив, що у нього є інформація про замах на Медведчука
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що йому відомо про те, що в Україні силовики готують замахи на деяких політиків, у тому числі на Віктора Медведчука. Про це він заявив на сьогоднішній прес-конференції в Росії, передає кореспондент УНН.
Модератор поставила Януковичу питання про те, чи є у нього інформація про намір спецслужб України організувати замах на Медведчука.
"У мене пройшла така інформація, я чув про те, що створена якась спеціальна група з 12 осіб, яка в цьому плані працює. Не знаю, може не тільки по Медведчуку, може по іншим, по мені. Така інформація є", - сказав екс-президент.
Він також закликав силовиків не виконувати закони чинної влади України.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України відкрила провадження проти політика Віктора Медведчука.