Янукович заявил, что у него есть информация о покушении на Медведчука
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что ему известно о том, что в Украине силовики готовят покушения на некоторых политиков, в том числе на Виктора Медведчука. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции в России, передает корреспондент УНН.
Модератор задала Януковичу вопрос о том, есть ли у него информация о намерении спецслужб Украины организовать покушение на Медведчука.
"У меня прошла такая информация, я слышал о том, что создана какая-то специальная группа из 12 человек, которая в этом плане работает. Не знаю, может не только по Медведчуку, может по другим, по мне. Такая информация есть", - сказал экс-президент.
Он также призвал силовиков не выполнять законы действующей власти Украины.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины открыла производство против политика Виктора Медведчука.