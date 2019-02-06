Янукович заявил, что у него есть информация о покушении на Медведчука

Модератор задала Януковичу вопрос о том, есть ли у него информация о намерении спецслужб Украины организовать покушение на Медведчука.

"У меня прошла такая информация, я слышал о том, что создана какая-то специальная группа из 12 человек, которая в этом плане работает. Не знаю, может не только по Медведчуку, может по другим, по мне. Такая информация есть", - сказал экс-президент.

Он также призвал силовиков не выполнять законы действующей власти Украины.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины открыла производство против политика Виктора Медведчука.