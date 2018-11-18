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Янукович завтра не братиме участі в судовому засіданні – адвокат

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Завтра, 19 листопада, колишній президент Україні Віктор Янукович не буде брати участі в судовому засіданні у справі щодо державної зради, оскільки перебуває в лікарні й не може піднятися з ліжка. Про це повідомив адвокат екс-президента України Віктора Януковича Олександр Горошинський в коментарі кореспонденту УНН.

"Щодо участі Віктора Януковича в судовому засідання, то, безумовно, якщо він не має можливості піднятися з ліжка, то немає можливості вийти на зв’язок, очевидно", - зазначив адвокат.

За його словами, в суді завтра, 19 листопада, буде вирішуватись питання допиту в статусі свідка колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

"Ставицький має повідомити цікаві обставини в цьому кримінальному провадженні. Зокрема, як фальсифікувалася справа, як заступники Генерального прокурора намагалися примусити Ставицького давати неправдиві свідчення відносно так званої держзради Януковича. Це питання буде завтра вирішуватись – це головне", - додав Горошинський.

При цьому він додав, що досі не пройшов реєстрацію в Мінюсті РФ як захисник екс-президента.

"Вона (реєстрація – ред.) ще й досі триває", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що до Московської клініки імені Скліфосовського госпіталізували екс-президента України Віктора Януковича. За даними медіа, його доставили з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри у теніс на підмосковному тенісному корті.

Раніше УНН повідомляв, що захисники обвинуваченого у державній зраді екс-президента Віктора Януковича не інформували Оболонський районний суд, чи виступатиме їхній підзахисний 19 листопада у судовому засіданні з останнім словом.

Так, Оболонський районний суд Києва повісткою запросив Януковича на 19 листопада для промови з останнім словом.

При цьому зазначимо, 15 листопада захист екс-президента Віктора Януковича повідомив, що подав клопотання в Оболонський районний суд Києва про допит колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького в статусі свідка.

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