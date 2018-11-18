Янукович завтра не братиме участі в судовому засіданні – адвокат

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Завтра, 19 листопада, колишній президент Україні Віктор Янукович не буде брати участі в судовому засіданні у справі щодо державної зради, оскільки перебуває в лікарні й не може піднятися з ліжка. Про це повідомив адвокат екс-президента України Віктора Януковича Олександр Горошинський в коментарі кореспонденту УНН.