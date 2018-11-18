Янукович завтра не будет участвовать в судебном заседании - адвокат

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Завтра, 19 ноября, бывший президент Украины Виктор Янукович не будет участвовать в судебном заседании по делу о государственной измене, поскольку находится в больнице и не может подняться с постели. Об этом сообщил адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский в комментарии корреспонденту УНН.