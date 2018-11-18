Янукович завтра не будет участвовать в судебном заседании - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Завтра, 19 ноября, бывший президент Украины Виктор Янукович не будет участвовать в судебном заседании по делу о государственной измене, поскольку находится в больнице и не может подняться с постели. Об этом сообщил адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский в комментарии корреспонденту УНН.
"Об участии Виктора Януковича в судебном заседании, то, безусловно, если он не имеет возможности подняться с кровати, то нет и возможности выйти на связь, очевидно", - отметил адвокат.
По его словам, в суде завтра, 19 ноября, будет решаться вопрос о допросе в статусе свидетеля бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.
"Ставицкий должен сообщить интересные обстоятельства в этом уголовном производстве. В частности, как фальсифицировалось дело, как заместители Генерального прокурора пытались заставить Ставицкого давать ложные показания относительно так называемой госизмены Януковича. Этот вопрос будет завтра решаться - это главное", - добавил Горошинский.
При этом он добавил, что до сих пор не прошел регистрацию в Минюсте РФ как защитник экс-президента.
"Она (регистрация - ред.) до сих пор продолжается", - отметил он.
Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что в Московскую клинику имени Склифосовского госпитализировали экс-президента Украины Виктора Януковича. По данным СМИ, его доставили с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис на подмосковном теннисном корте.
Ранее УНН сообщал, что защитники обвиняемого в государственной измене экс-президента Виктора Януковича не информировали районный суд, будет ли выступать их подзащитный 19 ноября в судебном заседании с последним словом.
Так, районный суд Киева повесткой пригласил Януковича на 19 ноября для выступления с последним словом.
При этом отметим, 15 ноября защита экс-президента Виктора Януковича сообщила, что подала ходатайство в районный суд Киева о допросе бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого в статусе свидетеля.