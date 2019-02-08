Янукович може бути посередником у обміні в'язнями лише зі згоди сторін - Кремль

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович може стати посередником при обміні в'язнями тільки за згодою як російської, так і української сторони, але поки таких звернень не надходило. Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи ініціативу Януковича, передає УНН з посиланням на ТАСС.