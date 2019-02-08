Янукович може бути посередником у обміні в'язнями лише зі згоди сторін - Кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович може стати посередником при обміні в'язнями тільки за згодою як російської, так і української сторони, але поки таких звернень не надходило. Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи ініціативу Януковича, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Посередництво можливе лише за згодою двох сторін. Поки ніяких конкретних звернень не було. У зв'язку з цим мені нічого сказати", - сказав Пєсков.
Раніше УНН повідомляв, що колишній президент України Віктор Янукович виступив із заявою про готовність стати посередником в обміні ув'язнених по формулі "всіх на всіх" .
Нагадаємо, українська сторона в ході засідання ТКГ в Мінську звернулася з ініціативою передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на трьох громадян України, яких чотири роки утримують в Донецьку.