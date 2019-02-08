Янукович может быть посредником в обмене заключенными только по согласию сторон - Кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович может стать посредником при обмене заключенными только при согласии и с российской, и с украинской стороны, но пока таких обращений не поступало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу Януковича, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Посредничество возможно только с согласия двух сторон. Пока никаких конкретных обращений не было. В этой связи мне нечего сказать", - сказал Песков.
Ранее УНН сообщал, что бывший президент Украины Виктор Янукович выступил с заявлением о готовности стать посредником в обмене заключенных по формуле "всех на всех".
Напомним, украинская сторона в ходе заседания ТКГ в Минске обратилась с инициативой передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на трех граждан Украины, которых четыре года удерживают в Донецке.