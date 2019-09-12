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Якщо буде епідемія дифтерії, то ліків вистачить лише на один день – Комаровський

Якщо буде епідемія дифтерії, то ліків вистачить лише на один день – Комаровський

Київ • УНН

 • 20007 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я надала Україні 200 ампул проти дифтерії, але їх вистачить тільки на один день, якщо почнеться епідемія. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив дитячий лікар Євген Комаровський, передає УНН.

“У серпні добрий-предобрий ВООЗ надав нашій країні 200 ампул протидифтерійного антитоксину. У народу може скластися враження, що 200 ампул/доз ліків — це для лікування чи порятунку 200 хворих. І це багато, якщо врахувати, що за рік хворіє 10-20 осіб. В одному флаконі — 10 тис. одиниць ліків. Для лікування хвороби середньої тяжкості необхідно 40-60, для важкої 80-100”, — йдеться в повідомленні.

За його словами, такої кількості ліків вистачить, якщо в Україні буде один хворий на область за умови, що не буде епідемії.

“Якщо буде епідемія — подарунок ВООЗ закінчиться за 1 день”, — йдеться в повідомленні.

Лікар закликає людей робити щеплення собі і дітям.

Раніше УНН повідомляв, що Всесвітня організація охорони здоров’я передала Україні 200 ампул сироватки проти дифтерії.

Українські Національні Новини

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