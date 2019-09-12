Якщо буде епідемія дифтерії, то ліків вистачить лише на один день – Комаровський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я надала Україні 200 ампул проти дифтерії, але їх вистачить тільки на один день, якщо почнеться епідемія. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив дитячий лікар Євген Комаровський, передає УНН.
“У серпні добрий-предобрий ВООЗ надав нашій країні 200 ампул протидифтерійного антитоксину. У народу може скластися враження, що 200 ампул/доз ліків — це для лікування чи порятунку 200 хворих. І це багато, якщо врахувати, що за рік хворіє 10-20 осіб. В одному флаконі — 10 тис. одиниць ліків. Для лікування хвороби середньої тяжкості необхідно 40-60, для важкої 80-100”, — йдеться в повідомленні.
За його словами, такої кількості ліків вистачить, якщо в Україні буде один хворий на область за умови, що не буде епідемії.
“Якщо буде епідемія — подарунок ВООЗ закінчиться за 1 день”, — йдеться в повідомленні.
Лікар закликає людей робити щеплення собі і дітям.
Раніше УНН повідомляв, що Всесвітня організація охорони здоров’я передала Україні 200 ампул сироватки проти дифтерії.