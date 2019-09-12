Если эпидемия дифтерии, то лекарств хватит только на один день - Комаровский

"В августе добрый-предобрый ВОЗ предоставил нашей стране 200 ампул противодифтерийного антитоксина. У народа может сложиться впечатление, что 200 ампул/доз лекарств - это для лечения или спасения 200 больных. И это много, если учесть, что за год болеет 10-20 человек. В одном флаконе - 10 тыс. единиц лекарств. Для лечения болезни средней тяжести необходимо 40-60, для тяжелой 80-100", - говорится в сообщении.

По его словам, такого количества лекарств хватит, если в Украине будет один больной на область при условии, что не будет эпидемии.

"Если будет эпидемия - подарок ВОЗ закончится за 1 день", - говорится в сообщении.

Врач призывает людей делать прививки себе и детям.

Ранее УНН сообщал, что Всемирная организация здравоохранения передала Украине 200 ампул сыворотки против дифтерии.