Если эпидемия дифтерии, то лекарств хватит только на один день - Комаровский
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Всемирная организация здравоохранения предоставила Украине 200 ампул против дифтерии, но их хватит только на один день, если начнется эпидемия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил детский врач Евгений Комаровский, передает УНН.
"В августе добрый-предобрый ВОЗ предоставил нашей стране 200 ампул противодифтерийного антитоксина. У народа может сложиться впечатление, что 200 ампул/доз лекарств - это для лечения или спасения 200 больных. И это много, если учесть, что за год болеет 10-20 человек. В одном флаконе - 10 тыс. единиц лекарств. Для лечения болезни средней тяжести необходимо 40-60, для тяжелой 80-100", - говорится в сообщении.
По его словам, такого количества лекарств хватит, если в Украине будет один больной на область при условии, что не будет эпидемии.
"Если будет эпидемия - подарок ВОЗ закончится за 1 день", - говорится в сообщении.
Врач призывает людей делать прививки себе и детям.
Ранее УНН сообщал, что Всемирная организация здравоохранения передала Украине 200 ампул сыворотки против дифтерии.