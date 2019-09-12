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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110129 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 121407 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 112970 просмотра

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6 марта, 14:10 • 119025 просмотра

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Если эпидемия дифтерии, то лекарств хватит только на один день - Комаровский

Если эпидемия дифтерии, то лекарств хватит только на один день - Комаровский

Киев  •  УНН

 • 20006 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Всемирная организация здравоохранения предоставила Украине 200 ампул против дифтерии, но их хватит только на один день, если начнется эпидемия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил детский врач Евгений Комаровский, передает УНН.

"В августе добрый-предобрый ВОЗ предоставил нашей стране 200 ампул противодифтерийного антитоксина. У народа может сложиться впечатление, что 200 ампул/доз лекарств - это для лечения или спасения 200 больных. И это много, если учесть, что за год болеет 10-20 человек. В одном флаконе - 10 тыс. единиц лекарств. Для лечения болезни средней тяжести необходимо 40-60, для тяжелой 80-100", - говорится в сообщении.

По его словам, такого количества лекарств хватит, если в Украине будет один больной на область при условии, что не будет эпидемии.

"Если будет эпидемия - подарок ВОЗ закончится за 1 день", - говорится в сообщении.

Врач призывает людей делать прививки себе и детям.

Ранее УНН сообщал, что Всемирная организация здравоохранения передала Украине 200 ампул сыворотки против дифтерии.

Украинские Национальные Новости

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