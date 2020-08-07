Якість газу в липні: офіційна інформація за регіонами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у липні 2020 року, становить 8 227 ккал/м3. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Оператора ГТС України.
“Оператор ГТС України інформує про якість газу в регіонах України...Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у липні 2020 року, становить 8 227 ккал/м3 (при нормі стандарту 7 600 ккал/м3)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оприлюднені паспорти включають: компонентний склад та інші фізико-хімічні показники, які характеризують калорійність та якість блакитного палива.
Зведення по областях України можна подивитися тут.
Нагадаємо, ціна на природний газ для побутових клієнтів у серпні зросла на 0,27 грн і становить 3,24 грн/куб.м.