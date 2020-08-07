Качество газа в июле: официальная информация по регионам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июле 2020 года, составляет 8227 ккал/м3. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.
"Оператор ГТС Украины информирует о качестве газа в регионах Украины... Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июле 2020 года, составляет 8227 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обнародованные паспорта включают: компонентный состав и другие физико-химические показатели, характеризующие калорийность и качество голубого топлива.
Сведения по областям Украины можно посмотреть здесь.
Напомним, цена на природный газ для бытовых клиентов в августе выросла на 0,27 грн и составляет 3,24 грн/куб.м.