Якби не Голубовська - у нас би не було протоколів для лікування COVID-19 - Тодуров

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"Коли стосується якихось протоколів - ми дзвонимо Ользі Голубовській. Спасибі їй, що вона свого часу затвердила протоколи (надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) - ред.) у Міністерстві, за її наполяганням. І замінила їх кілька разів по ходу появи нових препаратів, нових підходів. І якби не такі ентузіасти, і кілька людей-інфекціоністів, які б не брали б участі в цьому всьому, напевно ми б не мали сьогодні протоколів на COVID-19", - заявив Тодуров.

Додамо

Провідний кардіолог вважає , що вся діяльність Ольги Голубовської спрямована на поліпшення умов для пацієнтів та створення ефективної системи інфекційного захисту і біобезпеки України.

Відзначимо, що заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська отримала премію "Людина року" - "Покликання серця" за безпрецедентний особистий внесок і працю в боротьбі з пандемією COVID-19.

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