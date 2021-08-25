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Если бы не Голубовская - у нас бы не было протоколов для лечения COVID-19 - Тодуров

Киев  •  УНН

 • 26210 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Благодаря ведущему инфекционисту Украины Ольге Голубовской в Министерстве здравоохранения появились протоколы оказания медицинской помощи для лечения коронавируса. Об этом в эфире программы “Хард с Влащенко” заявил ведущий кардиохирург Украины, директор Института сердца Борис Тодуров, передает УНН.

Цитата

“Когда касается каких-то протоколов - мы звоним Ольге Голубовской. Спасибо ей, что она в свое время утвердила протоколы (оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) - ред.) в министерстве, по ее настоянию. И поменяла их несколько раз по ходу появления новых препаратов, новых подходов. И если бы не такие энтузиасты, и несколько человек-инфекционистов, которые бы не участвовали бы в этом всем, наверное мы бы не имели сегодня протоколов на COVID-19”, - заявил Тодуров.

Добавим

Ведущий кардиолог считает, что вся деятельность Ольги Голубовской направлена на улучшение условий для пациентов и создание эффективной системы инфекционной защиты и биобезопасности Украины.

Отметим, что заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская получила премию "Человек года" - "Призвание сердца" за беспрецедентный личный вклад и труд в борьбе с пандемией COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голубовская об обнаружении штамма “Дельта” в Украине: взяла образцы, и сама отвезла в лабораторию

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