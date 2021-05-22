Ольга Голубовская получила премию "Человек года"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская получила премию "Человек года" - "Призвание сердца" за беспрецедентный личный вклад и труд в борьбе с пандемией COVID-19, передает УНН.
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По информации организаторов, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская получила специальную премию "Призвание сердца" за беспрецедентный личный вклад и труд в борьбе с пандемией COVID-19.
"Активно и эффективно участвует в борьбе с пандемией коронавирусной болезни от первых диагностированных случаев и до сегодня, консультируя больных, разрабатывая протоколы оказания медицинской помощи, проводя плодотворную просветительскую работу как среди врачей, так и для широкой общественности", - отметили организаторы.
Добавим
Ольга Голубовская поблагодарила всех, кто поддерживал и помогал, а также разместила на своей странице в Facebook фото с церемонии награждения "Человек года".
"Спасибо всем, кто поддерживал, спасибо тем, кто помогал - вам, украинцы, волонтерам, среднему и младшему персоналу, руководителям разных уровней, спасибо семье, что терпели и слава Богу, что живы ...
Будьте здоровы, соотечественники. Мы всегда рядом", - написала Голубовская.
Напомним
В 2020 году врач-инфекционист Голубовская была награждена орденом княгини Ольги.