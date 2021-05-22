Ольга Голубовська отримала премію "Людина року"

Деталі

За інформацією організаторів, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська отримала спеціальну премію “Покликання серця” за безпрецедентний особистий внесок та самовіддану працю в боротьбі з пандемією COVID-19.

“Бере активну і ефективну участь у боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби від найперших діагностованих випадків і до сьогодні, консультуючи хворих, розробляючи протоколи надання медичної допомоги, проводячи плідну просвітницьку роботу як серед лікарів, так і для широкого загалу”, — відзначили організатори.

Додамо

Ольга Голубовська подякувала всім, хто підтримував і допомагав, а також розмістила на своїй сторінці у Facebook фото з церемонії нагородження “Людина року”.

“Спасибі всім, хто підтримував, спасибі тим, хто допомагав — вам, українці, волонтерам, середньому та молодшому персоналу, керівникам різних рівнів, спасибі родині, що терпіли і дякувати Богу, що живі ...

Будьте здорові, співвітчизники. Ми завжди поруч”, — написала Голубовська.

Нагадаємо

У 2020 році лікар-інфекціоніст Голубовська була нагороджена орденом княгині Ольги.