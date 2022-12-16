Якби був спосіб позбавити росію членства в Радбезі ООН, ми б ним скористалися – Білий дім

Деталі

"Поведінка росії в Україні є порушенням Статуту ООН та образою основного мандату Ради безпеки. І це обурливо, що постійний член Ради безпеки ООН порушує Статут і веде жорстоку війну проти України, зокрема намагаючись заподіяти широкомасштабні людські страждання та завдаючи ударів по критично важливій інфраструктурі", – сказала Жан-П'єр.

Вона зазначила, що було успішно проведено голосування у Генеральній Асамблеї ООН за викючення росії з Ради ООН з прав людини. За словами речниці, у США працювали над тим, щоб не дати росії зайняти лідируючі позиції в інших частинах системи ООН.

"Якби існував спосіб усунути росію від членства в Раді безпеки ООН, ми негайно ним скористалися б. На жаль, ми не бачимо ООН, ми не бачимо, як змінюються правила ООН. Тому ми зосереджені на продовженні дій щодо ізоляції росії, зокрема в міжнародних організаціях, та притягненні росії до відповідальності, зокрема за допомогою санкцій та примусових заході", – зазначила Жан-П'єр.

Доповнення

Двоє американських законодавців, які очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, презентували резолюцію, яка закликає президента США Джо Байдена виключити росію із Ради безпеки ООН.

Місія ООН задокументувала насильницьку смерть 441 мирного жителя у містах та селах Київської, Чернігівської, Сумської областей, коли вони перебували під контролем російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення.