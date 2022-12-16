Если бы был способ лишить россию членства в Совбезе ООН, мы бы им воспользовались – Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В США не видят возможности лишить россию членства в Совбезе ООН. Если такой способ был, им бы воспользовались. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает УНН.
Детали
"Поведение россии в Украине является нарушением Устава ООН и оскорблением основного мандата Совета безопасности. И это возмутительно, что постоянный член Совбеза ООН нарушает Устав и ведет жестокую войну против Украины, в частности, пытаясь причинить широкомасштабные человеческие страдания и нанося удары по критически важной инфраструктуре", – сказала Жан-Пьер.
Она отметила, что было успешно проведено голосование в Генеральной Ассамблее ООН за исключение россии из Совета ООН по правам человека. По словам спикера, в США работали над тем, чтобы не дать россии занять лидирующие позиции в других частях системы ООН.
"Если бы существовал способ отстранить россию от членства в Совете Безопасности ООН, мы бы немедленно им воспользовались. К сожалению, мы не видим ООН – мы не видим, как меняются правила ООН. И поэтому мы сосредоточены на продолжении действий по изоляции россии, в том числе в международных организациях, и привлечении россии к ответственности, в том числе посредством санкций и принудительных мер", – отметила Жан-Пьер.
Дополнение
Двое американских законодателей, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента США Джо Байдена исключить россию из Совбеза ООН.
Миссия ООН задокументировала насильственную смерть 441 мирного жителя в городах и селах Киевской, Черниговской, Сумской областей, когда они находились под контролем российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения.