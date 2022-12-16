Если бы был способ лишить россию членства в Совбезе ООН, мы бы им воспользовались – Белый дом

ukru
Эксклюзив
16:00 • 63591 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 125112 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 130658 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 108934 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103246 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 89180 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110867 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136065 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122978 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136714 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра

ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра

14 марта, 09:16 • 35898 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 129754 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115717 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 73543 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 66470 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227204 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 257761 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196153 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 201589 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 236946 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 73543 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115717 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118681 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126229 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141371 просмотра
Актуальное
Если бы был способ лишить россию членства в Совбезе ООН, мы бы им воспользовались – Белый дом

Если бы был способ лишить россию членства в Совбезе ООН, мы бы им воспользовались – Белый дом

Киев • УНН

 • 656099 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В США не видят возможности лишить россию членства в Совбезе ООН. Если такой способ был, им бы воспользовались. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает УНН.

Детали

"Поведение россии в Украине является нарушением Устава ООН и оскорблением основного мандата Совета безопасности. И это возмутительно, что постоянный член Совбеза ООН нарушает Устав и ведет жестокую войну против Украины, в частности, пытаясь причинить широкомасштабные человеческие страдания и нанося удары по критически важной инфраструктуре", – сказала Жан-Пьер.

Она отметила, что было успешно проведено голосование в Генеральной Ассамблее ООН за исключение россии из Совета ООН по правам человека. По словам спикера, в США работали над тем, чтобы не дать россии занять лидирующие позиции в других частях системы ООН.

"Если бы существовал способ отстранить россию от членства в Совете Безопасности ООН, мы бы немедленно им воспользовались. К сожалению, мы не видим ООН – мы не видим, как меняются правила ООН. И поэтому мы сосредоточены на продолжении действий по изоляции россии, в том числе в международных организациях, и привлечении россии к ответственности, в том числе посредством санкций и принудительных мер", – отметила Жан-Пьер.

Дополнение

Двое американских законодателей, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента США Джо Байдена исключить россию из Совбеза ООН.

Миссия ООН задокументировала насильственную смерть 441 мирного жителя в городах и селах Киевской, Черниговской, Сумской областей, когда они находились под контролем российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы