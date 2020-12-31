Як влаштувати новорічне свято дитині в умовах пандемії: поради психолога

“Це гарна можливість зробити це свято вдома. Оскільки раніше, перед Новим роком, така була погоня, коли потрібно було підтягнути всі “хвости” на роботі, і батьки справлялись з тим, щоб і на роботі встигнути, і вдома - то в цьому році є можливість достатньо приділяти уваги для того, щоб справді вдалося свято. І для дорослих, коли є діти - це дуже гарна можливість і самим побути дитиною, відчути цю радість, дитячу, справжню таку радість від свята. Можна почати з прикрашання ялинки”, - сказала Ірина Басиста.

За її словами, можна давати дитині ініціативу - що б вона хотіла робити і яким бачить сімейне свято. Якщо дитина шкільного віку - старше 7 років, то вона могла б зробити сценку, номер чи танець.

“Або навпаки - дитина “включає” дорослих, дає задачі, що ми будемо робити. Таким чином можна буде організувати свято вдома - з розподілом ролей і придумуванням сценки. Якщо дитина мала - то можуть батьки самі запропонувати подивитися якісь новорічні короткі сценки в інтернеті… Або придумати самостійно”, - додала психолог.

Вона зазначила, що під час підготовки батьки разом із дітьми будуть разом підшуковувати костюми, робити маски - що теж буде гарно проведеним спільним часом.

“І це ще більше викликає позитивних емоцій, ніж коли мама пішла, купила костюм, дитині одягнула, і вона пішла виступати на новорічну ялинку. Для дитини це буде більш пам’ятна подія, бо "ми робили це разом". І дуже добре, якщо це буде і тато, якщо є братики і сестрички, або дідусі і бабусі разом живуть на одній території. Щоб це було справжнє сімейне свято. Також дитину можна задіювати у формат підготовки: починаючи від прибирання і закінчуючи приготуванням їжі і сервіруванням столу”, - сказала Басиста.

За її словами, таким чином дитина буде задіяна в усіх сферах життя сім’ї, їй не буде коли нудьгувати, і вона буде відчувати себе важливою у сім’ї, розуміючи свою роль.

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"Вибір подарунку для дитини - тут я раджу опиратися на стосунки батьків і дітей. Бо іноді дорослі роблять так, що або виконують всі забаганки дітей на Новий рік, або є інша крайність - коли купують те, що вважають за потрібне. І той, і інший випадок - це крайнощі, і потрібно і розуміти свої можливості, що ви можете, і бажання дитини. Ну, наприклад, якщо дитина замовляє Діду Морозу якусь дуже дорогу річ, а батьки не можуть собі її дозволити, то дитині потрібно проводити роботу ще заздалегідь і пояснювати, що не завжди Дід Мороз може подарувати те, що ти хочеш. Або намагатися хоча б робити такий подарунок, який буде відповідати запиту дитини, але не буде такий дорогий”, - додала психолог.

Вона зазначила, що зі старшими дітьми, які "не вірять у Діда Мороза", потрібно домовлятися і пояснювати, чому батьки не можуть придбати певні подарунки і які - можуть. Але це не має виглядати, як маніпуляція, коли дитині через погану поведінку не куплять якийсь подарунок.

За її словами, дитину також можна залучати до вибору подарунку, особливо, якщо це одяг. Після цього можна разом упаковувати їх. Однак, якщо дитина маленька - психолог радить влаштувати сюрприз.

Нагадаємо, психолог дав поради, як вибрати новорічний подарунок.

Також нагадаємо, як радить психолог, для того, щоб зберегти святковий новорічний настрій в умовах карантину та пандемії COVID-19, потрібно адаптуватись до нових умов і внести у святкування нові елементи.