Как устроить новогодний праздник ребенку в условиях пандемии: советы психолога

"Это хорошая возможность сделать этот праздник дома. Поскольку раньше, перед Новым годом, такая была беготня, когда нужно было подтянуть все "хвосты" на работе, и родители справлялись с тем, чтобы и на работе успеть, и дома - то в этом году есть возможность достаточно уделять внимания для того, чтобы действительно удался праздник. И для взрослых, когда есть дети - это очень хорошая возможность и самим побыть ребенком, почувствовать эту радость, детскую, настоящую такую радость от праздника. Можно начать с украшения елки", - сказала Ирина Басистая.

По ее словам, можно давать ребенку инициативу - что бы он хотел делать и каким видит семейный праздник. Если ребенок школьного возраста - старше 7 лет, то он мог бы подготовить сценку, номер или танец.

"Или наоборот - ребенок "включает" взрослых, дает задачи, что мы будем делать. Таким образом можно будет организовать праздник дома - с распределением ролей и придумыванием сценки. Если ребенок мал - то могут родители сами предложить посмотреть какие-то новогодние короткие сценки в интернете... Или придумать самостоятельно", - добавила психолог.

Она отметила, что при подготовке родители вместе с детьми будут вместе подыскивать костюмы, делать маски - что тоже будет хорошо проведенным совместным временем.

"И это еще больше вызывает положительных эмоций, чем когда мама пошла, купила костюм, ребенку надела, и он пошел выступать на новогоднюю елку. Для ребенка это будет более памятное событие, потому что "мы делали это вместе". И очень хорошо, если это будет и папа, если есть братики и сестрички, или дедушки и бабушки вместе живут на одной территории. Чтобы это был настоящий семейный праздник. Также ребенка можно задействовать в формат подготовки: начиная от уборки и заканчивая приготовлением пищи и сервировкой стола", - сказала Басистая.

По ее словам, таким образом ребенок будет задействован во всех сферах жизни семьи, ему некогда будет скучать, и он будет чувствовать себя важным в семье, понимая свою роль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власти Киева просит родителей не водить детей "на елки" в школах и детсадах

"Выбор подарка для ребенка - здесь я советую опираться на отношения родителей и детей. Потому что иногда взрослые делают так, что либо выполняют все прихоти детей на Новый год, или есть другая крайность - когда покупают то, что считают нужным. И тот, и другой случай - это крайности, и нужно и понимать свои возможности, что вы можете, и желания ребенка. Ну, например, если ребенок заказывает Деду Морозу какую-то очень дорогую вещь, а родители не могут себе ее позволить, то с ребенком нужно проводить работу еще заранее и объяснять, что не всегда Дед Мороз может подарить то, что ты хочешь. Или пытаться хотя бы делать такой подарок, который будет соответствовать запросу ребенка, но не будет такой дорогой", - добавила психолог.

Она отметила, что с детьми постарше, которые "не верят в Деда Мороза", нужно договариваться и объяснять, почему родители не могут приобрести определенные подарки и какие - могут. Но это не должно выглядеть, как манипуляция, когда ребенку из-за плохого поведения не купят подарок.

По ее словам, ребенка можно привлекать к выбору подарка, особенно, если это одежда. После этого можно вместе упаковывать их. Однако, если ребенок маленький - психолог советует устроить сюрприз.

Напомним, психолог дал советы, как выбрать новогодний подарок.

Также напомним, как советует психолог, для того, чтобы сохранить праздничное новогоднее настроение в условиях карантина и пандемии COVID-19, нужно адаптироваться к новым условиям и внести в празднование новые элементы.