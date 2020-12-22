Як вибрати новорічний подарунок: поради психолога

"Зміни відбулися в тому контексті, що на сьогодні більш актуальні емоційні подарунки, тому що емоційний фон наших людей, незалежно навіть від їх матеріального добробуту, він знижений. Необхідно підтримувати для того, щоб у людини дійсно виник необхідний настрій позитивний. Без натяків абсолютно на коронавірус. Мені вже деякі клієнти задавали питання: "Може подарувати ліки або подарувати набір масок цікавих?" У жодному разі! Подарунки, вони відображають як раз позитивну сторону нашого ставлення до життя, і вони підтримують нас", - сказала Олена Рихальська.

Вона зазначила, що вибирати потрібно емоційні подарунки, з урахуванням того, наскільки вони будуть адекватними для одержувача.

"Ви даруєте його або дружині, або чоловікові, або дітям. Це все повинні бути подарунки, які відволікають нас. На цю новорічну ніч вони відволікають нас від пандемії, від думок про не дуже хороше, від думок про те, що буде в наступному році, можливо. Я б сказала, що це повинні бути веселі подарунки ... У кожного ж свої близькі стосунки, але вам необхідно поставити собі питання - що я можу подарувати своїй близькій людині для того, щоб він посміхнувся або навіть розреготався. І ні в якому разі не даруйте подарунків "самому собі". Тому що це завжди так було, є і буде: багато дарують подарунок виключно з мотивації, що "це стане в нагоді або нам разом, або в родині, або це буде якось якісно використовуватися в господарстві". Ні, нам необхідно дарувати якісні смайлики" , - додала психолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Яку ялинку вибрати: батл переваг і недоліків новорічних дерев

За її словами, який саме повинен бути подарунок - залежить від довіри між людьми і відносин, а також від того, де і як вони будуть проводити новорічні свята.

Нагадаємо, в цьому році через пандемію COVID-19 в ВООЗ дали поради для святкування Різдва і Нового року, порадили святкувати в масках і на вулиці.

Крім цього, лікарі радять запрошувати в гості людей з антитілами до COVID-19 для безпечного святкування Нового року.

Додамо, що в Києві до свят відкрили великий новорічний маршрут.