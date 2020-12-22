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Как выбрать новогодний подарок: советы психолога

Киев • УНН

 • 25479 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В этом году стоит выбрать эмоциональные новогодние подарки, которые будут отвлекать от пандемии. Подробнее о том, каким должен быть подарок, и что дарить не стоит в комментарии УНН рассказала психолог Елена Рыхальская.

Как выбрать новогодний подарок: советы психолога

“Изменения произошли в том контексте, что на сегодня более актуальные эмоциональные подарки, потому что эмоциональный фон наших людей, независимо даже от их материального благосостояния, он понижен. Необходимо поддерживать для того, чтобы у человека действительно возникло необходимое настроение позитивное. Без намёков абсолютно на коронавирус. Мне уже некоторые клиенты задавали вопрос: “Может быть, подарить лекарства, может быть, подарить набор масок интересных?” Ни в коем случае! Подарки, они отражают как раз позитивную сторону нашего отношения к жизни, и они поддерживают нас”, - сказала Елена Рыхальская.

Она отметила, что выбирать нужно эмоциональные подарки, с учётом того, насколько они будут адекватными для получателя.

“Вы дарите его либо жене, либо мужу, либо детям. Это все должны быть подарки, которые отвлекают нас. На эту новогоднюю ночь они отвлекают нас от пандемии, от мыслей о не очень хорошем, от мыслей о том, что будет в следующем году, возможно. Я бы сказала, что это должны быть веселые подарки... У каждого же свои близкие отношения, но вам необходимо задать себе вопрос - что я могу подарить своему близкому человеку для того, чтобы он улыбнулся или даже расхохотался. И ни в коем случае не дарите подарков “самому себе”. Потому что это всегда так было, есть и будет: многие дарят подарок исключительно из мотивации, что “это пригодится либо нам вместе, либо в семье, либо это будет как-то качественно использоваться в хозяйстве". Нет, нам необходимо дарить качественные смайлики”, - добавила психолог.

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По ее словам, какой именно должен быть подарок - зависит от доверия между людьми и отношений, а также от того, где и как они будут проводить новогодние праздники.

Напомним, в этом году из-за пандемии COVID-19 в ВОЗ дали советы для празднования Рождества и Нового года, посоветовали праздновать в масках и на улице.

Кроме этого, врачи советуют приглашать в гости людей с антителами к COVID-19, для безопасного празднования Нового года.

Добавим, что в Киеве к праздникам открыли большой новогодний маршрут.

Украинские Национальные Новости

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