Мінсоцполітики розповіли, кого через заборгованість позбавлять субсидії

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. У Міністерстві соціальної політики пояснили, яким чином відбуватиметься монетизація, передає УНН.

Пенсіонери отримають допомогу від держави для оплати комунальних платежів за лютий 2019 року у березні разом з пенсією.

Всі решта субсидіантів зможуть отримати субсидію з 12 березня у найближчому відділенні Ощадбанку за пред’явленням паспорту та ідентифікаційного коду.

Вказано, що таке поняття, як обов’язковий платіж, скасовано. Домогосподарство отримає субсидію готівкою та має самостійно розрахуватися за спожитий газ, тепло, воду, електроенергію, а кошти, які залишаться після оплати комуналки, може використати на свій розсуд.

У Мінсоцполітики наголосили, що оплата комунальних платежів після 20 березня не впливатиме на субсидію наступного місяця. Однак, якщо станом на травень 2019 року, у домогосподарства буде прострочена понад місяць заборгованість за послуги понад 340 гривень, субсидію на новий період 2019-2020рр не призначатимуть.

Як повідомляв УНН, субсидіанти за лютий отримають готівку для оплати комуналки.

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