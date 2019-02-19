В Минсоцполитики рассказали о субсидиях для домохозяйств
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года. В Министерстве социальной политики объяснили, каким образом будет происходить монетизация, сообщает УНН.
Пенсионеры получат помощь от государства для оплаты коммунальных платежей за февраль 2019 в марте вместе с пенсией.
Остальные субсидианты смогут получить субсидию с 12 марта в ближайшем отделении Ощадбанка по предъявлению паспорта и идентификационного кода.
Указано, что такое понятие, как обязательный платеж, отменён. Домохозяйство получит субсидию наличными и должно самостоятельно рассчитаться за потреблённый газ, тепло, воду, электроэнергию, а средства, которые останутся после оплаты коммуналки, может использовать по своему усмотрению.
В Минсоцполитики отметили, что оплата коммунальных платежей после 20 марта не будет влиять на субсидию в следующем месяце. Однако, если по состоянию на май 2019 года, в домохозяйства будет просроченная более месяца задолженность за услуги более 340 гривен, субсидию на новый период 2019-2020 гг назначать не будут.
Как сообщал УНН, субсидианты за февраль получат наличные для оплаты коммуналки.