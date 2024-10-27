Як створити своє "дофамінове меню": прості та дієві поради

Уявіть собі набір приємних занять, які, подібно до улюбленої їжі, наповнюють вас енергією та покращують настрій. Це "дофамінове меню" — своєрідний перелік "страв" для мозку, які допомагають підвищити мотивацію, сприяють відновленню та додають натхнення. Пише УНН з посиланням на "Ти як?".

Так само, як звична їжа наповнює наше тіло енергією, "дофамінове меню" — це перелік "страв" для мозку, які живлять його натхненням, допомагають відновлюватися і сприяють кращій концентрації.

Це список занять, що стимулюють вироблення дофаміну — гормону мотивації та задоволення, і як у традиційному меню, тут є свої "розділи", кожен з яких унікально підкріплює наш настрій.

"Закуски" — прості, швидкі дії, що миттєво покращують настрій і додають енергії: наприклад, дихальні вправи, свіжі квіти або просто заправлене ліжко.

"Основні страви" — це вже довші заняття, які глибше впливають на почуття щастя і задоволення, як-от прогулянка на свіжому повітрі, приготування чогось смачного або читання улюбленої книги.

"Перекуски" — короткі, приємні моменти, які можна поєднати з основними стравами чи додати під час перерви: запаліть улюблену свічку, приготуйте ароматний напій чи увімкніть спокійну музику.

На "десерт" можна дозволити собі щось особливе: подивитися серіал, піти в кінотеатр, з’їсти улюблений смаколик або зустрітися з другом.

Підвищити рівень дофаміну можна, займаючись тим, що по-справжньому приносить вам задоволення — адже саме ви вирішуєте, що "смакує" вам найбільше.

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А для того, щоб підживити себе не лише дофаміном, УНН зібрав рецепти осінніх пирогів з яблуками, які ідеально доповнять будь-яке чаювання й не тільки.