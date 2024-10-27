Як створити своє "дофамінове меню": прості та дієві поради
Київ • УНН
Концепція "дофамінового меню" пропонує список приємних занять, які стимулюють вироблення гормону щастя.
Уявіть собі набір приємних занять, які, подібно до улюбленої їжі, наповнюють вас енергією та покращують настрій. Це "дофамінове меню" — своєрідний перелік "страв" для мозку, які допомагають підвищити мотивацію, сприяють відновленню та додають натхнення. Пише УНН з посиланням на "Ти як?".
Так само, як звична їжа наповнює наше тіло енергією, "дофамінове меню" — це перелік "страв" для мозку, які живлять його натхненням, допомагають відновлюватися і сприяють кращій концентрації.
Це список занять, що стимулюють вироблення дофаміну — гормону мотивації та задоволення, і як у традиційному меню, тут є свої "розділи", кожен з яких унікально підкріплює наш настрій.
"Закуски" — прості, швидкі дії, що миттєво покращують настрій і додають енергії: наприклад, дихальні вправи, свіжі квіти або просто заправлене ліжко.
"Основні страви" — це вже довші заняття, які глибше впливають на почуття щастя і задоволення, як-от прогулянка на свіжому повітрі, приготування чогось смачного або читання улюбленої книги.
"Перекуски" — короткі, приємні моменти, які можна поєднати з основними стравами чи додати під час перерви: запаліть улюблену свічку, приготуйте ароматний напій чи увімкніть спокійну музику.
На "десерт" можна дозволити собі щось особливе: подивитися серіал, піти в кінотеатр, з’їсти улюблений смаколик або зустрітися з другом.
Підвищити рівень дофаміну можна, займаючись тим, що по-справжньому приносить вам задоволення — адже саме ви вирішуєте, що "смакує" вам найбільше.
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